Происходящие вокруг завершения конфликта на Украине процессы говорят о том, что США навязывают Украине российский план мира

Об этом в эфире видеоблога майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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