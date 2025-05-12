«Украине навязывают путинский план мира. Запад остается при своих интересах – Луценко
Происходящие вокруг завершения конфликта на Украине процессы говорят о том, что США навязывают Украине российский план мира
Об этом в эфире видеоблога майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Где мы находимся сейчас? Сейчас мы находимся в ситуации, когда Америка фактически навязывает Украине путинский план замораживания войны еще до подписания мирного соглашения. То есть большинство путинских хотелок они хотят реализовать не во время переговоров, а как предпосылки к прекращению огня сейчас. И в Париже, и в Лондоне состоялись встречи сначала трехсторонние, потом двусторонние. В результате, если поднять масштаб, ситуация очень неутешительная.
Все стороны фактически на данный момент идут за своим интересом. Трамп угрожает выйти из переговоров, чтобы откровенно дружить с Путиным, не обращая внимание на Украину. Путин получит возможность дружить с Трампом и при этом обходить санкции. Фактически получить дружескую поддержку от Штатов или лояльную ситуацию со Штатами и продолжать кровавую войну против Украины и всего мирового порядка.
Европейцы получают определенное время еще, дополнительно до трех лет на развитие собственной обороны за счет колоссальных средств, которые они выделили, и где Украине даже цифру не озвучили. Потому что, когда-то звучала цифра 150 миллиардов, потом она перестала звучать вообще. Зеленский остается легитимным президентом Украины уже на седьмой год. Вот, все со своими интересами. И только тот дядька Мыкола в окопе все это держит на своих плечах», – заявил Луценко.
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