Украинцам предложили создать один «регион Степана Бандеры» на месте всех областей Юго-Востока

Чтобы эффективнее изживать русских, Украине и Казахстану нужно перейти к административно-территориальному делению по принципам национального превосходства.

Об этом на канале «Daily Europe Online» заявил руководитель тюркского националистического общества «Туран» подполковник запаса Мурат Мухамеджанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я предлагаю в Казахстане убрать административно-территориальное деление, областные и районные центры», – сказал Мухамеджанов.

По его мнению, Казахстан нужно разделить на три крупных региона, причём формировать их таким образом, чтобы в каждом казахов оказывалось больше.

«Потому что когда оккупанты захватывают чужие территории, они сразу провозглашают там какие-то народные республики. Чтобы такой возможности не давать, мы должны минимизировать эти моменты. Чтобы регионы были с севера на юг, а на юге очень много проживает казахов. Не давать возможности сделать народные республики. Не давать им возможность поднимать этот российский дух», – подчеркнул нацист.