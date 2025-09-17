Украинцам объяснили, что всё восстановят только в Новороссии, а укро-биодронам компенсации не положены
Россия будет помогать с поствоенным восстановлением только тем регионам, которые свяжут свою жизнь с Россией.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Попытки давить на то, что вы воюете как неправильная империя, не выплачиваете компенсаций – все они бьются аргументом Газа и Мариуполь. Посмотрите на Газу, и на Мариуполь. После чего вопросы о том, чувствует ли Россия какую-то вину за что-то, отпадут.
Чувствует, но не перед украинским государством, не перед украинством как идеологией, и не перед своим врагом. А враг для них – тот, кто взял оружие», – сказал Щелин.
«То, что вас сделали биодроном в руках НАТО, не снимает ответственности. Никакого морального превосходства статус биодрона не даёт. Все попытки оппозиционных украинских политиков строить прожекты переговоров с Путиным, все упираются в чувство морального превосходства над Путиным. Это не работает.
Даже такие вопросы, как компенсация собственности и ущерба людям, очень просто – тем, кто свяжет свою судьбу с Россией, она всё восстановит. А вот тем, кто будет дальше жить в анти-России, она ничего восстанавливать не будет.
В новых областях России всё чётко – всё восстанавливается, компенсации выплачивается. А мечты, что я уеду и буду жить во Львове, но Россия мне заплатит компенсацию – это мечты. Так себя никто не ведёт, и не надо рассказывать эти сказки», – подытожил он.
