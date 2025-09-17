Украинцам объяснили, что всё восстановят только в Новороссии, а укро-биодронам компенсации не положены

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия будет помогать с поствоенным восстановлением только тем регионам, которые свяжут свою жизнь с Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Попытки давить на то, что вы воюете как неправильная империя, не выплачиваете компенсаций – все они бьются аргументом Газа и Мариуполь. Посмотрите на Газу, и на Мариуполь. После чего вопросы о том, чувствует ли Россия какую-то вину за что-то, отпадут. Чувствует, но не перед украинским государством, не перед украинством как идеологией, и не перед своим врагом. А враг для них – тот, кто взял оружие», – сказал Щелин.