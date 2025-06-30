Украина такая же часть России, как Прованс – Франции – иноагент Латынина
Украина является такой же частью большой России, как и Прованс – Франции. Попытка оторвать ее выглядит так же, как и выход Техаса из состава США.
Об этом в эфире «Радио Вера» заявила признанная в РФ иноагентом российская публицистка и блогер Юлия Латынина.
«Этот проект, который я называю «Галичина от реки и до моря», он направлен в первую очередь против самой Украины. Он не только направлен на то, чтобы вечно Россия с Украиной воевала и взаимно стирала друг друга, но он направлен на захват власти и действительно он сделан так, что Россия никогда этого не потерпит по той же самой причине, по которой допустим если бы от Соединенных Штатов почему-то отсоединился Техас, – но отсоединился и отсоединился, бывает, не проблема, можно дальше поддерживать совершенно нормальные отношения.
Но, представляете, это, допустим, происходит в 80-м году и оказывается что в Техасе начинается деколонизация силами активистов в пользу испанцев или в пользу индейцев, и эту деколонизацию широко спонсируют советские НКО, и советский посол вмешивается в выборы в Техасе.
По ее словам, Америке бы это не понравилось.
«Надо понимать, что при той тесности связей между Россией и Украиной, когда нам пытаются сделать вид, что это что-то вроде Великобритании и Зимбабве, ну это как бы, ребят, нет. Это, условно говоря, как Франция и Прованс. Это настолько тесные связи, что, если вы их рубите, вы обеим странам сделаете больно. Для меня очень важно понимать, что это – гражданская война в рамках большого мета-российского проекта», – заявила Латынина.
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