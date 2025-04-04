Украина хороша в обороне, но не сможет пойти в наступление – главком НАТО

Анатолий Лапин.  
04.04.2025 09:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина усилила оборону, поэтоvу ее поражение не выглядит неизбежным.

Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина усилила оборону, поэтоvу ее поражение не выглядит неизбежным. Об этом, выступая перед сенаторами,...

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«В войне нет ничего неизбежного. Украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и еженедельно наращивают свою боевую мощь и укрепляют эти позиции. Сейчас трудно представить себе крупное украинское наступление, которое освободит каждый квадратный сантиметр Украины. Но так же трудно представить себе поражение Украины и проигрыш в этом конфликте. Я не думаю, что поражение Украины неизбежно…

Они укрепили свою оборону. Они создали очень сильную оборону и улучшили свои возможности по наращиванию сил. Так что они в гораздо лучшем положении, чем были раньше. Вы знаете, в зависимости от того, какая у них цель, конечно, что всегда было вопросом в этом и других залах, им было бы трудно достичь некоторых вещей. Но они хорошо справляются с тем, что они пытаются удержать свои позиции», – уверяет генерал.

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