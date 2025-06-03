Украина атакует юг России. Ответа бандеровцам за «стратеги» до сих пор нет

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В эти минуты Украина осуществляет массовую атаку беспилотниками на Херсонскую и Запорожскую области. Есть разрушения частных домов, а также энергетической инфраструктуры – обесточены населенные пункты на Херсонщине и Запорожье.

Мониторинговые каналы сообщают о фиксации вражеских БПЛА на севере Крыма – они прорываются в сторону Феодосии (там расположена крупная нефтебаза) и к Керчи.

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«Будут говорить: «Ой, опять балуются». Погрозят пальчиком. Мы хорошие и добрые, и ещё тела вот вам в одностороннем порядке отдадим. Линий уже нет… Ядерная доктрина не работает», – возмущена помогающая бойцам СВО волонтер Анна Арбатская.

Военный эксперт Владимир Орлов с горечью отмечает, что ответ за атаку на аэродромы может оказаться в «иранском стиле».

«Громко, шумно по иранскому сценарию никуда не попадут, а потом две недели будут рассказывать, как всех победили и всем отомстили», – написал он.

Причину такой ситуации Орлов видит в том, что реальный мощный ответ подрывает усилия части российских элит «по сближению с США и Европой».

Дипломат Михаил Демурин предостерегает:

«Верховная власть игнорирует возрастающую тревогу граждан, не видит необходимости в открытом, честном разговоре с широкими слоями общества. Листая сегодня Telegram, обратил внимание на возросшее число критических комментариев в её адрес даже на преимущественно лояльных ей каналах, и это закономерно. Если всё останется как есть, то уровень политического скепсиса и даже пессимизма в стране будет возрастать».

А вот участник СВО военный летчик Алексей Воевода не разделяет пессимизма.