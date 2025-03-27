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В УЕФА хотят вернуть Россию на международные соревнования по футболу, пишет принадлежащее семье барона Александра Лебедева британское издание The Independent

На следующей неделе в Белграде пройдет Конгресс УЕФА , и его повестка дня будет необычно спокойной, что может сильно контрастировать с некоторыми дискуссиями в кулуарах.

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«В настоящее время предпринимаются шаги по возвращению России в футбол», — сообщил The Independent один высокопоставленный источник . Есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы их завтра». Хотя говорят, что Россия все еще оказывает значительное влияние на игру, часть этого давления просто касается политики. Некоторые считают, что страну вообще не следовало выгонять. Внутреннее давление растет», – говорится в публикации.

УЕФА и ФИФА также сталкиваются с гораздо большим внешним давлением по другому вопросу, который обсуждается с учетом российского прецедента .

Речь о предлагаемом отстранение Израиля после шага Палестинской футбольной ассоциации , поддержанного Азиатской футбольной конфедерацией. PFA заявила, что по меньшей мере 92 палестинских игрока были убиты в войне, футбольная инфраструктура была разрушена, ее лиги приостановлены, а ее национальная сборная должна играть отборочные матчи чемпионата мира за рубежом.

Тем временем организация Human Rights Watch написала в ФИФА о том, что Израильская футбольная ассоциация организует футбольные мероприятия в поселениях на оккупированных землях, что противоречит уставу руководящего органа, в котором говорится, что «ассоциации-члены и их клубы не могут играть на территории другой ассоциации-члена без одобрения последней».

ФИФА критиковали за постоянное откладывание этого вопроса, что способствовало росту движения болельщиков под названием «покажите Израилю красную карточку». Демонстрации уже прошли в Италии, Испании, Франции, Греции, Шотландии, Ирландии, Турции и Малайзии с призывом направить «прямое сообщение» УЕФА и ФИФА с требованием «применить свои соответствующие уставы и отстранить Израиль от соревнований».

Между тем, ФИФА и УЕФА не отстранили Россию из моральных побуждений после вторжения на Украину. Этот шаг был предпринят лишь потому что по крайней мере 12 европейских ассоциаций отказались играть с ними, с ожиданием, которое возросло бы до 18.

Учитывая, что одной из стран была Польша и их запланированный отборочный матч чемпионата мира против России, ФИФА мгновенно столкнулась с кризисом. Руководящий орган не смог бы выполнить свои матчи, которые должны были быть сыграны в ближайшее время.

Возможно, это что-то говорит о футбольном законодательстве, что в обычных подобных обстоятельствах, как утверждает один источник, страна, отказывающаяся играть, будет больше подвержена риску дисквалификации.

В этом случае УЕФА и ФИФА в конечном итоге должны были решить, выгнать ли 12 команд или только одну. Это стало вопросом «сохранения целостности соревнования», поэтому Россия была по сути отстранена по техническим причинам. Спортивный арбитражный суд принял это обоснование, когда Россия подала апелляцию.

Правозащитная организация FairSquare впоследствии раскритиковала ФИФА и УЕФА за принятие решений по мере необходимости, поскольку «в их уставах почти нет ничего, что позволяло бы им принимать решения в ответ» на геополитические кризисы.

Вот почему, делает вывод издание, вряд ли произойдут какие-либо изменения в любой такой ситуации. Как сказал президент ФИФА Джанни Инфантино , когда в феврале его спросили о запрете России: «Мы хотим, чтобы играли все страны».

Это, на этот раз, больше, чем просто линия. Руководящие органы активно стремятся избегать отстранения стран по политическим причинам, поскольку они не хотят вникать в сложности законодательства по каждому глобальному конфликту. Это затрагивает те же причины, по которым запрещаются политические символы. Символ выражения одной страны является провокацией для другой страны. В противном случае, как утверждают многочисленные источники, они могут закончить с половиной конкуренции.

Вот почему большинство запретов или временных запретов на участие в чемпионатах мира были связаны с футболом или организацией футбола. Один из самых ярких примеров: хозяева 1986 года Мексика была отстранена с 1990 года за то, что выставляла на поле игроков-переростков на чемпионате мира среди молодежи. Другие, как Индонезия в 2018 году, были вызваны предполагаемым вмешательством правительства.

Даже Япония, на первом чемпионате мира после Второй мировой войны в 1950 году, была официально отстранена лишь за неуплату взносов. Федерация Западной Германии к тому моменту еще не была реформирована.

Было только три случая приостановки, которые были прямо по политическим причинам: Россия, Югославия после санкций ООН после Балканской войны и апартеид в Южной Африке. Два из них были связаны с бойкотами.

Обоснование также глубже, чем просто политика. Общее мнение, с точки зрения футбольного администрирования спорта, заключается в том, что национальные сборные следует рассматривать отдельно от государств, в которых они могут играть, поскольку форма последних может быть подвержена экстремальным изменениям. Некоторые футбольные администраторы указывают на пример Ирана на последнем чемпионате мира, где игроки не пели национальный гимн из молчаливого протеста против правительства.

Более высокопоставленные деятели имеют более возвышенные представления об использовании футбола для установления мира, о чем говорил президент УЕФА Александер Чеферин , обсуждая возвращение российских молодежных команд.

«В тот момент, когда русский ребенок приедет, скажем, в Словению, и его обнимет словенский ребенок, он поймет, что мы не враги и что жизнь должна продолжаться», — сказал он.

Эту идею можно увидеть в слогане ФИФА, который используется в постах Инфантино в Instagram: #FootballUnitesTheWorld.

Конфиденты издания говорят, российская дисквалификация абсолютно не изменится без надлежащего прекращения огня. Однако, если это произойдет, высокопоставленные лица уже предусматривают дорожную карту для возвращения.

Прекращение огня принесет инициативы по «нормализации» России, причем спорт будет в верхней части повестки дня. Те, кто занимается футболом, говорят, что ожидают, что сначала выступит Международный олимпийский комитет , а затем Международная федерация хоккея, что создаст волну поддержки для самого популярного в мире вида спорта.

«Вот как обычно развивается политика в Цюрихе», — говорит один высокопоставленный источник. «Олимпиада, потом хоккей, потом футбол».

Может возникнуть еще одно осложнение. А что, если президент Дональд Трамп начнет требовать включения России в «его» чемпионат мира 2026 года, который будет проходить совместно с Канадой и Мексикой, задолго до начала квалификации?

Это уже не первый сигнал о готовности мировой спортивной номенклатуры к снятию санкций. Недавно МОК призвал допустить спортсменов из России и Белоруссии к отбору на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.