Режим Зеленского готовит инсценировку с запуском «российских дронов» по Румынии и Польше, рассчитывая втянуть страны НАТО в прямое военное противостояние с Москвой.

Для этого будут использованы отремонтированные российские «Герани», которые уже приготовлены к пуску на Западной Украине, говорится в заявлении спикера МИД РФ Марии Захаровой.

Она обратила внимание – секретные планы Зеленского изначально вскрыла пресса Венгрии. В публикациях говорилось, что ввод войск «коалиции желающих» на Украину так и не состоялся, а самостоятельно остановить русское наступление ВСУ уже не в силах – на передовой нехватка личного состава, ВС РФ каждый день берут несколько населенных пунктов.

Поэтому Зе-офис приказал СБУ собрать, отремонтировать и подготовить к использованию несколько десятков российских БПЛА «Герань», которые сбили или посадили при помощи РЭБ.

Беспилотники отремонтировали на Львовском авиаремонтном заводе и предприятии «Лорта». После этого 16 сентября дроны были доставлены на Яворовский полигон во Львовской области (по этому месту концентрации иностранных инструкторов и наёмников несколько раз уже наносили удар ВС РФ).

СБУ планирует в ближайшие дни нанести с территории Западной Украины удар дронами «Герань» по одному из румынских транспортных хабов НАТО и обвинить в этом Россию.

Одновременно в украинских, а затем западных СМИ и соцсетях будет развёрнута кампания с обвинениями РФ в ударе по стране НАТО и требованиями по вмешательству блока в украинский конфликт.