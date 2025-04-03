Убитых ВСУшников с большой выгодой записывают в без вести пропавшие
Прапорщикам и старшинам ВСУ выгодно записывать погибших бойцов в без вести пропавшие, чтобы списать на них побольше украденного казённого имущества.
Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас же вообще какая тенденция в армии в ВСУ – у нас есть такие старшины, прапорщики, материально ответственные люди. И им очень выгодно, когда людей поддают без вести пропавшими. На них можно очень многое списать», – сказал Черный.
Он подчеркнул, что командирам подразделений ничего не стоит официально подтвердить гибель бойца, чтобы его родственники могли получить льготы и выплаты, но они этого не делают.
«Им лучше признать без вести пропавшим, накидать на него кучу спальников, бронежилетов, касок, весь набор, как будто он был полностью снаряжен, как говорится, от гондона до патрона. Легко так это сделать.
То есть прапорщикам и материально ответственным лицам выгодно записывать без вести пропавшими – кто узнает, с чем он пошел», – подытожил офицер.
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