Убитых ВСУшников с большой выгодой записывают в без вести пропавшие

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Прапорщикам и старшинам ВСУ выгодно записывать погибших бойцов в без вести пропавшие, чтобы списать на них побольше украденного казённого имущества.

Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас же вообще какая тенденция в армии в ВСУ – у нас есть такие старшины, прапорщики, материально ответственные люди. И им очень выгодно, когда людей поддают без вести пропавшими. На них можно очень многое списать», – сказал Черный.

Он подчеркнул, что командирам подразделений ничего не стоит официально подтвердить гибель бойца, чтобы его родственники могли получить льготы и выплаты, но они этого не делают.