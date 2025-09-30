«У русских нет никакого права голоса» – Келлог дал отмашку на отправку войск на Украину
Страны западного блока должны продолжать игнорировать требования России, накачивая Украину оружием и войсками.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил спецпосланник президента США генерал Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У русских нет права голоса. Если Украина хочет ввести войска – это её суверенное решение. И мне всё равно, Украина это, или Бермуды. Главное – что вы принимаете решение.
Коалиция желающих более чем в праве сделать воздушное прекращение огня. Беспилотная зона – это независимое решение, которое должно быть должным образом поддержано Альянсом.
Я не думаю, что условия России кто-то должен принимать во внимание. Заявления Пескова и всех остальных для меня – просто шум. Мне всё равно, что вы говорите о своей национальной обороне», – вещал Келлог.
Он призвал Украину продолжать удары по российским НПЗ, чтобы лишить экономику РФ доходов.
«Альянс ещё никогда не был таким сильным. Полагаю, в военном плане Путин не может победить НАТО. У них нет возможности выиграть войну после трёх лет таких потерь», – добавил спецпосланник Трампа.
