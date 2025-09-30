Страны западного блока должны продолжать игнорировать требования России, накачивая Украину оружием и войсками.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил спецпосланник президента США генерал Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У русских нет права голоса. Если Украина хочет ввести войска – это её суверенное решение. И мне всё равно, Украина это, или Бермуды. Главное – что вы принимаете решение.

Коалиция желающих более чем в праве сделать воздушное прекращение огня. Беспилотная зона – это независимое решение, которое должно быть должным образом поддержано Альянсом.

Я не думаю, что условия России кто-то должен принимать во внимание. Заявления Пескова и всех остальных для меня – просто шум. Мне всё равно, что вы говорите о своей национальной обороне», – вещал Келлог.