Трамп ударными темпами укрепляет БРИКС

Елена Острякова.  
07.08.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 358
 
БРИКС, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, США


Введя новые пошлины для Индии, президент США Дональд Трамп подтолкнул ее к более плотным контактам в рамках ШОС и БРИКС, против которых американский президент агрессивно выступает.

Об этом политолог-американист Андрей Кортунов заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Введя новые пошлины для Индии, президент США Дональд Трамп подтолкнул ее к более плотным...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Получается немного абсурдная ситуация, когда Трамп вроде бы хотел помешать формированию альтернативных многосторонних институтов и структур, а на самом деле он создает для Моди стимулы общаться не только с Путиным, но с Си Цзиньпином, регулировать индийско-китайские отношения с тем, чтобы не зависеть от ненадежного партнера в лице США. Это очень важный фактор для стран с восточной культурой — ненадежность», – сказал Кортунов.

Он напомнил, что сейчас многие американские компании передислоцируются из Индии, что не повышает уровень доверия Нью-Дели к США.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить