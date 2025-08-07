Трамп ударными темпами укрепляет БРИКС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Введя новые пошлины для Индии, президент США Дональд Трамп подтолкнул ее к более плотным контактам в рамках ШОС и БРИКС, против которых американский президент агрессивно выступает.

Об этом политолог-американист Андрей Кортунов заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Получается немного абсурдная ситуация, когда Трамп вроде бы хотел помешать формированию альтернативных многосторонних институтов и структур, а на самом деле он создает для Моди стимулы общаться не только с Путиным, но с Си Цзиньпином, регулировать индийско-китайские отношения с тем, чтобы не зависеть от ненадежного партнера в лице США. Это очень важный фактор для стран с восточной культурой — ненадежность», – сказал Кортунов.

Он напомнил, что сейчас многие американские компании передислоцируются из Индии, что не повышает уровень доверия Нью-Дели к США.