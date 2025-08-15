Трамп панически боится российского удара с юга

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После появления у России гиперзвукового оружия она может наносить удары по США с юга, где Америка абсолютно не защищена.

Об этом депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил в интервью «Политической России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп прекрасно понимает, если Россия и дальше будет наращивать свои силы… Сегодня появилось гиперзвуковое оружие. Есть ракеты, которые летят не только через Северный полюс, но и через Южный. А я напомню, что юг США практически не прикрыт. Если они от Аляски до Канады держат полностью зону, системы перехвата стоят и в Норвегии, то через Южный полюс нет ничего. А сегодня появилось оружие, которое летает в другую сторону», – сказал Гурулев.

Он уверен, что на переговорах на Аляске украинский вопрос будет занимать второстепенное место, «если успеют». Главный вопрос, который будет обсуждаться, – продление договора по стратегическому ядерному сдерживанию, срок которого заканчивается в следующем году. Американцы, по словам генерала, «до одури боятся российского ядерного оружия».