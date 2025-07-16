Трамп ловко «соскочил с потолка», заставив ЕС изгибаться и страдать – Симонов о нефтяных санкциях

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Уехав с последнего саммита «большой семерки», президент США Дональд Трамп ушел от дискуссий по снижению так называемого ценового «потолка на русскую нефть».

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там возникла любопытная правовая коллизия. ЕС в это время готовил 18-й пакет санкций. Венгрия и Словакия отказались за него голосовать, и его стали дорабатывать активно. В том числе, поскольку Трамп «сбежал с потолка», ЕС решил, что на нем лежит ответственность за наказание России, он должен гордо нести знамя «потолка». Поэтому «потолок» стали засовывать в 18-й пакет санкций», – рассказал Симонов.

По его словам, возникла даже фарсовая история, когда Эстония заявила, что не будет голосовать за 18-й пакет санкций, если там не будет измененного потолка.

«И вот 18-й пакет снова готов к принятию, и там появился принцип так называемого «гибкого потолка». ЕС берет на себя основное бремя антироссийских санкций в такой логике: раз США не хотят заниматься потолком, мы этот потолок не бросим и Россию будем наказывать «гибким потолком», – пояснил анекдотичность ситуации Симонов.

По его словам, поскольку новые санкции ЕС вводит самостоятельно, пострадают от них только греческие и кипрские перевозчики российской нефти.