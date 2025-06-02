Трамп и ЕС тянут время в расчёте переиграть друг друга – Вассерман
США и ЕС не могут точно спрогнозировать длительность войны на Украине и сделать заказ на производство вооружений. И тянут время.
На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас главная проблема у США и ЕС – это невозможность в разумные сроки раскрутить новое производство вооружений.
Они этого не могут сделать, потому что не могут гарантировать длительный заказ, чтобы производственники начали обновлять свои ресурсы, и получается замкнутый круг: они не могут влезать в серьёзные политические противостояния, поскольку не могут гарантировать вооружение, а гарантировать вооружение не могут, потому что не могут влезать в долгие противостояния», – подчеркнул он.
Подобная проблема у европейцев уже возникала, и решалась присоединением к уже идущим войнам. Сейчас война не так очевидна, чтобы можно было планировать, а в рамках рыночной экономики всё упирается в долгосрочные прогнозы спроса. И со стороны США ситуация аналогичная.
«Дело не только во времени, а ещё и в том, что надо создать убедительный предлог, убедительно объяснить своим, что война неизбежна. Что, как говорил Макиавелли, войну нельзя отменить — её можно только отсрочить, и эта отсрочка выгодна вашему противнику. Кроме всех этих психологических и экономических нюансов, им действительно очень нужно выиграть время, причём на многих направлениях сразу.
Напомню, что сейчас внутри самих США идёт очень жёсткое политическое противостояние, и противники Трампа пытаются затянуть время в расчёте на то, что у него ничего не получится, а Трамп затягивает время на тех направлениях, что важны для его противников. Вот такая вот игра за время», – подытожил Вассерман.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: