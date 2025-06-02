Трамп и ЕС тянут время в расчёте переиграть друг друга – Вассерман

США и ЕС не могут точно спрогнозировать длительность войны на Украине и сделать заказ на производство вооружений. И тянут время.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас главная проблема у США и ЕС – это невозможность в разумные сроки раскрутить новое производство вооружений. Они этого не могут сделать, потому что не могут гарантировать длительный заказ, чтобы производственники начали обновлять свои ресурсы, и получается замкнутый круг: они не могут влезать в серьёзные политические противостояния, поскольку не могут гарантировать вооружение, а гарантировать вооружение не могут, потому что не могут влезать в долгие противостояния», – подчеркнул он.

Подобная проблема у европейцев уже возникала, и решалась присоединением к уже идущим войнам. Сейчас война не так очевидна, чтобы можно было планировать, а в рамках рыночной экономики всё упирается в долгосрочные прогнозы спроса. И со стороны США ситуация аналогичная.