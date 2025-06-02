Трамп и ЕС тянут время в расчёте переиграть друг друга – Вассерман

Катя Добрина.  
02.06.2025 23:49
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США и ЕС не могут точно спрогнозировать длительность войны на Украине и сделать заказ на производство вооружений. И тянут время.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и ЕС не могут точно спрогнозировать длительность войны на Украине и сделать заказ...

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«Сейчас главная проблема у США и ЕС – это невозможность в разумные сроки раскрутить новое производство вооружений.

Они этого не могут сделать, потому что не могут гарантировать длительный заказ, чтобы производственники начали обновлять свои ресурсы, и получается замкнутый круг: они не могут влезать в серьёзные политические противостояния, поскольку не могут гарантировать вооружение, а гарантировать вооружение не могут, потому что не могут влезать в долгие противостояния», – подчеркнул он.

Подобная проблема у европейцев уже возникала, и решалась присоединением к уже идущим войнам. Сейчас война не так очевидна, чтобы можно было планировать, а в рамках рыночной экономики всё упирается в долгосрочные прогнозы спроса. И со стороны США ситуация аналогичная.

«Дело не только во времени, а ещё и в том, что надо создать убедительный предлог, убедительно объяснить своим, что война неизбежна. Что, как говорил Макиавелли, войну нельзя отменить — её можно только отсрочить, и эта отсрочка выгодна вашему противнику. Кроме всех этих психологических и экономических нюансов, им действительно очень нужно выиграть время, причём на многих направлениях сразу.

Напомню, что сейчас внутри самих США идёт очень жёсткое политическое противостояние, и противники Трампа пытаются затянуть время в расчёте на то, что у него ничего не получится, а Трамп затягивает время на тех направлениях, что важны для его противников. Вот такая вот игра за время», – подытожил Вассерман.

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