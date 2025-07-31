Такое прощать нельзя! Надо бы разнести галичан за надругательство над советскими воинами – боец «Эспаньолы»

Максим Столяров.  
31.07.2025 20:16
  (Мск) , Севастополь
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Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, История, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Такие наглые акции, как уничтожение мемориала Холм Славы во Львове, нельзя прощать никому и никогда.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» ВС РФ Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Такие наглые акции, как уничтожение мемориала Холм Славы во Львове, нельзя прощать никому и...

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«Недавно во Львове выкопали братскую могилу с телами 300 солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Честно говоря, будь я ответственным человеком, принимающим решения, нанёс бы за это святотатство настолько сокрушительный удар, чтобы ни у кого даже желания больше подходить к советским памятникам ни в одной стране Европы не было.

Причём, поскольку речь идёт о святынях, из-за святынь постоянно начинались мировые войны и геноциды, и много чего ещё. А мы просто позволяем каким-то оборванцам вонючим западноукраинским топтаться над святыми костями воинов, лёгших в основу нашей Великой Победы», – возмутился Живов.

«Нельзя такие вещи спускать. Даже если мы ведём с противником какую-то полуконвенционную гибридную войну», – подчеркнул боец.

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