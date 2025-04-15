Украинские элиты уже готовятся к выборам, хотя война находится в решающей фазе и вопрос стоит о выживании страны.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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