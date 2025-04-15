Такими темпами мы откатимся до Львова – замкомбата ВСУ

Анатолий Лапин.  
15.04.2025 14:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 436
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Львов, Россия, Украина


Украинские элиты уже готовятся к выборам, хотя война находится в решающей фазе и вопрос стоит о выживании страны.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские элиты уже готовятся к выборам, хотя война находится в решающей фазе и вопрос...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Потрепать нервы они нам смогут, если мы будем дальше ничего не делать. У нас сейчас ничего не происходит, то есть, элита сейчас готовится к выборам, а на сегодняшний день война находится в своей решающей фазе. Сейчас идет реально вопрос выживания страны, но у нас ни в обществе, ни во власти нет этого понимания, к сожалению. Вот еще раз, проблема у нас самих, не в противнике.

Мы можем их бить, можем гнать их, пинать их и до Ростова, вообще не проблема, если мы будем мобилизованы, если будет такой срач, как у нас сейчас, и подготовка к выборам, то мы можем до Львова так дойти, если честно. При таком отношении к реальности. Если и дальше общество будет на 90-80% жить в мире розовых пони и готовиться к шашлыкам в мае, мы можем делать шашлыки во Львове», – заявил Глущенко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить