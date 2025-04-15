Такими темпами мы откатимся до Львова – замкомбата ВСУ
Украинские элиты уже готовятся к выборам, хотя война находится в решающей фазе и вопрос стоит о выживании страны.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Потрепать нервы они нам смогут, если мы будем дальше ничего не делать. У нас сейчас ничего не происходит, то есть, элита сейчас готовится к выборам, а на сегодняшний день война находится в своей решающей фазе. Сейчас идет реально вопрос выживания страны, но у нас ни в обществе, ни во власти нет этого понимания, к сожалению. Вот еще раз, проблема у нас самих, не в противнике.
Мы можем их бить, можем гнать их, пинать их и до Ростова, вообще не проблема, если мы будем мобилизованы, если будет такой срач, как у нас сейчас, и подготовка к выборам, то мы можем до Львова так дойти, если честно. При таком отношении к реальности. Если и дальше общество будет на 90-80% жить в мире розовых пони и готовиться к шашлыкам в мае, мы можем делать шашлыки во Львове», – заявил Глущенко.
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