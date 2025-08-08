Сырский считает «невероятно успешной» провальную операцию на Курщине

08.08.2025 08:59
Операция по заходу ВСУ в Курскую область России была якобы вселила надежду в теряющие мотивацию подразделения украинской армии.

Об этом в интервью ТСН заявил главком ВСУ Александр Сырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В тех условиях, которые были на то время, я считаю, что мы сделали невероятное. Вы помните, какая была тяжелая обстановка, какая моральная обстановка, потому что враг тогда наступал и морально-психологическое состояние наших военнослужащих было угнетенное практически везде, потому что мы не наступали. Мы уже смирились с мыслью о том, что сейчас нужно только обороняться. И тут нам удалось провести эту блистательную наступательную операцию, которая буквально за двое-трое суток смотивировала весь личный состав сил обороны Украины», – заявил Сырский.

Отметим, что по данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области украинская армия потеряла более 76 тысяч человек убитыми и раненными, а также более 7,7 тысяч единиц военной техники.

