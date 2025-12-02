СВО должна завершиться только полной капитуляцией бандеровцев, – эксперт

Анатолий Лапин.  
02.12.2025 09:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 188
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Единственным условием окончания СВО должна быть полная капитуляция киевского режима.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил политолог Леонид Доброхотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственным условием окончания СВО должна быть полная капитуляция киевского режима. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Убежден, и об этом говорит, кстати, президент, что решающим условием является наше активное и успешное продвижение боевых действий.

Мое глубокое убеждение состоит в том, что, если от киевского режима нынешнего останется какая-нибудь, хотя бы остатки где-нибудь Черниговской области, это все равно будет опасность для России.

Я глубоко убежден, что это должна быть опять полная и безоговорочная капитуляция этого режима, его просто не должно быть», – заявил Доброхотов.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный (сейчас – самый рейтинговый политик среди одурманенных антироссийской пропагандой украинцев) накануне заявлял о возможности долгосрочного перемирия без капитуляции.

«Война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой», – писал он.

То есть, если ранее в Киеве и на Западе угрожали разгромом России и хаосом в Москве в результате санкций, то теперь согласны на «похабный мир» – понимание неизбежности капитуляции не пришло.

При этом находящийся в Лондоне Залужный (и это явно подсказано британцами) давал понять – России дорого обойдется отказ от замирения с бандеровцами (надо понимать, речь идет об ударах вглубь РФ, диверсиях, терактах).

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить