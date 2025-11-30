Устами Залужного грозят британцы: Это ещё России придётся просить гарантии безопасности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный опубликовал трактат о перспективах войны.

Текст представляют интерес, поскольку Залужный сегодня – самый рейтинговый политик среди одурманенных антироссийской пропагандой украинцев. Кроме того, присутствующие угрозы в адрес России – это явно сигналы от британцев.

Залужный определяет целью России в СВО уничтожение украинского самостийного проекта и дальнейшую экспансию на Запад за счет возросшего славянского населения и потенциала РФ (традиционная пугалка в английской прессе).

«Целью номер один для России является Украина. Именно Украина с ее субъектностью и независимостью и всеми потенциалами, которые должны стать воротами в Европу… Риторика и поведение российского руководства не оставляют сомнений в цели России: Украина должна прекратить свое существование как независимое государство», – пишет Залужный.

Присутствует и явный камень в огород Дональда Трампа:

«…Вроде бы сильные личности современного мира утверждали о возможных быстрых решениях и долгожданном мире. Украина находится в сверхсложном положении, где за быстрым миром будет точно стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости».

Залужный признаёт наличие больших проблем у ВСУ из-за нежелания украинцев идти на фронт:

«Иногда создается впечатление, что даже на фронте, как и сто лет назад, уже ждут не победы, а долгожданного мира».

Такое положение возникло из-за неоправданной эйфории в Киеве после отступления российской армии осенью 2022 года.

«В то время как мы готовились к кофе в Крыму, завершению войны в 2023 году и наблюдали за попыткой захватить Бахмут, Россия переводила экономику на военные рельсы… затягивала нас в войну на истощение».

Он предостерегает об угрозе внутреннего гражданского конфликта.

«…Путь к политическому распаду становится все более очевидным… Доведение страны до распада из-за военных действий, политической и экономической ситуации выведет войну с Россией в следующий этап – уже гражданской войны».

Перечислив положение дел, Залужный приходит к выводу: неплохо при помощи Запада договориться о заморозке линии фронта.

«Война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой. Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другие варианты… Нужно честно сказать так: победа – это распад Российской империи, а поражение – полная оккупация Украины из-за ее распада. Все остальное – просто продолжение войны. Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе – распаду Российской империи. Но не можем и исключать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», – разглагольствует Залужный.

В идеале для Украины на период мира нужны гарантии безопасности – «вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военному контингенту», перечисляет Залужный.

«Однако сегодня об этом речь не идет…А значит, вероятно, война будет продолжаться», – прогнозирует он.

Залужный (и это явно подсказано британцами) даёт понять – России дорого обойдется отказ от замирения с бандеровцами.