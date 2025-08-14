«Стармер затевает имперскую авантюру, а Трамп слаб» – Макгрегор о неизбежности войны в Европе
Дональд Трамп не сможет и не станет прекращать накачивать Украину оружием.
Об этом на канале «RealTalk World» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Кто будет гарантировать нейтралитет Украины? Ведь мы видели, что Трамп почти не имеет власти над НАТО.
Там никто его не слушает. Стармер затевает собственную имперскую авантюру, Макрон витает в облаках, Мерц не может решить, куда ему двигаться», – сказал полковник.
По его мнению, Трампу нужно решительно отказаться от дальнейшего участия в конфликте – и прекратить любую поддержку Украины.
«Но я не думаю, что он так сделает. Я думаю, он будет тянуть, и ничего из этого не выйдет. И тогда возникнет проблема для поляков и прибалтов – вы действительно хотите, чтобы несколько сотен тысяч российских солдат стояли на вашей границе? Именно к этому всё и идёт», – добавил он.
