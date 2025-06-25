Стармер объявил, что под его руководством НАТО становится «смертоноснее и справедливее»

Константин Серпилин.  
25.06.2025 19:07
  (Мск) , Гаага
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Из-за постоянно меняющихся угроз страны НАТО в 2029 пересмотрят принятые обязательства инвестировать в оборону 5% ВВП.

Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за постоянно меняющихся угроз страны НАТО в 2029 пересмотрят принятые обязательства инвестировать в оборону...

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«Сегодня мы это сделали. Под руководством Великобритании союзники по НАТО приняли новое обязательство по инвестициям, увеличив расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, что сделает НАТО сильнее, справедливее и смертоноснее, чем когда-либо.

Союзники также согласились, что, так как угроза постоянно меняется, мы пересмотрим это обязательство в 2029 году. Мы рассчитываем, что к 2027 году ВВП составить не менее 4,1%. Это обеспечит безопасность британцев и укрепит наше лидерство в НАТО»,  – вещал Стармер.

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