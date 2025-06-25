Стармер объявил, что под его руководством НАТО становится «смертоноснее и справедливее»

Из-за постоянно меняющихся угроз страны НАТО в 2029 пересмотрят принятые обязательства инвестировать в оборону 5% ВВП.

Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня мы это сделали. Под руководством Великобритании союзники по НАТО приняли новое обязательство по инвестициям, увеличив расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, что сделает НАТО сильнее, справедливее и смертоноснее, чем когда-либо.

Союзники также согласились, что, так как угроза постоянно меняется, мы пересмотрим это обязательство в 2029 году. Мы рассчитываем, что к 2027 году ВВП составить не менее 4,1%. Это обеспечит безопасность британцев и укрепит наше лидерство в НАТО», – вещал Стармер.