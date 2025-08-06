США толкают мир к дедолларизации

Олег Кравцов.  
06.08.2025 13:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Латинская Америка, Россия, США, Финансы


Процесс отказа от американской валюты в расчетах между Россией и латиноамериканскими странами продвигается, чему способствует политика Вашингтона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Процесс отказа от американской валюты в расчетах между Россией и латиноамериканскими странами продвигается, чему...

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В интервью «Известиям» ему напомнили прежние слова о том, что Россия ведет переговоры о дедолларизации торговых отношении с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, и поинтерсовалиь, как обстяот дела с другими странами.

«Не думаю, что было бы правильно называть цифры — знаем, насколько болезненно воспринимает проблемы доллара нынешняя администрация США, и абсолютно не хотелось бы подставлять наших партнеров», – сказал представитель МИД РФ.

По его словам, в торгово-экономических связях главное — это взаимная выгода и эффективно действующие финансовые и логистические механизмы.

«Мир переживает сейчас непростой период их перестройки, вызванной всё более широким применением односторонних принудительных мер, включая вторичные санкции как метод политического давления. Идет адаптация к новым реалиям. Никто так активно не способствует сокращению роли доллара в торговых расчетах, как сама американская администрация. Но бизнес поэтапно и реалистично выстраивает те связи, в том числе финансовые, которые отвечают его интересам», – резюмировал Щетинин.

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