США толкают мир к дедолларизации
Процесс отказа от американской валюты в расчетах между Россией и латиноамериканскими странами продвигается, чему способствует политика Вашингтона.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
В интервью «Известиям» ему напомнили прежние слова о том, что Россия ведет переговоры о дедолларизации торговых отношении с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, и поинтерсовалиь, как обстяот дела с другими странами.
«Не думаю, что было бы правильно называть цифры — знаем, насколько болезненно воспринимает проблемы доллара нынешняя администрация США, и абсолютно не хотелось бы подставлять наших партнеров», – сказал представитель МИД РФ.
По его словам, в торгово-экономических связях главное — это взаимная выгода и эффективно действующие финансовые и логистические механизмы.
«Мир переживает сейчас непростой период их перестройки, вызванной всё более широким применением односторонних принудительных мер, включая вторичные санкции как метод политического давления. Идет адаптация к новым реалиям. Никто так активно не способствует сокращению роли доллара в торговых расчетах, как сама американская администрация. Но бизнес поэтапно и реалистично выстраивает те связи, в том числе финансовые, которые отвечают его интересам», – резюмировал Щетинин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: