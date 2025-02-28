США получают полный контроль над Украиной – Бортник

Соглашение о доступе Штатов к украинским ресурсам означает, что Вашингтон получит тотальный контроль над Украиной.

Об этом в эфире видеоблога Apasov заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если США подпишут это соглашение с Украиной, и оно будет в том виде, в котором его хотят США, то это означает абсолютный и полный контроль США над экономикой украинской. Потому что если ты контролируешь не только природные ресурсы, но и энергетику, и порты, то есть торговую логистику, ты контролируешь всю украинскую экономику. А если ты контролируешь всю украинскую экономику, ты контролируешь все украинские СМИ. Если ты контролируешь все украинские СМИ, всю украинскую экономику, ты контролируешь всю украинскую политику. Ты контролируешь всю Украину.

Поэтому оно формально называется только соглашение о природных ресурсах. На самом деле, если туда войдет серьезно это логистическое и энергетическое составляющее, это соглашение о контроле над Украиной. О том, что США за собой застолбили эту территорию.

И если будут какие-то пожелания, предложения, переговоры относительно будущего Украины, то их надо везти в США. США могут не эксплуатировать это соглашение. То есть, они могут не пользоваться нормами этого соглашения вообще. Но формально, с правовой точки зрения, они будут иметь такую возможность. Да, они будут иметь право первой ночи, востребования и всего остального.

Вот в чем это соглашение. Вот для чего оно. Причем это соглашение направлено, оно одновременно, оно в меньшей мере направлено против русских. Оно в большей мере направлено против британцев, против Европы и против нашей политической системы», – заявил Бортник.