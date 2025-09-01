США хитро подхватили и перепродают русским антикитайскую идею Суркова – Кущ

Соединённые Штаты пытаются убедить Россию, что ей не место среди стран Глобального Юга.

Об этом в видеоблоге киевской журналистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что США ведут с Россией игру.

«Это попытка продать русским идею России как Глобального Севера. Но что самое интересное, эта идея родилась-то в самой России. Сурков об этом писал, но американцы очень хитро подхватили сейчас эту идею, запаковали её в Анкоридже в Аляске и попытались продать России – мол, вы не Глобальный Юг, а вы – Глобальный Север», – сказал укро-эксперт.

По его мнению, таким образом США пытаются «расслоить Евразию».

«Выиграть у Китая в Индо-Тихоокеанском регионе за счёт прямого давления. Срединный слой в виде Центральной Азии, Закавказья – вычленить с помощью новой колонизации и вестернизации местных политических элит. Ну а Север отделить, отчленить с помощью этой концепции Глобального Севера, России.

Для этого американцы будут пытаться с россиянами найти некий модус вивенди, то есть такой общий образ поведения в арктической операционной зоне, куда американцы, в первую очередь, не хотят пустить Китай», – резюмировал Кущ.