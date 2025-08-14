«Снимите розовые очки»: Тягнибоковец о прорыве под Добропольем

14.08.2025 10:47
  (Мск) , Киев
Война, Дзен, Донбасс, Украина


Пока говорить о том, что в районе прорыва фронта в районе Доброполья ВСУ удалось стабилизировать ситуацию, не приходится.

Об этом в эфире «Украинской правды» заявил в прошлом депутат ВР, член неонацистской партии «Свобода» (запрещена в РФ) Андрей Ильенко, ныне офицер ВСУ.

По его словам, русские обходят Доброполье с севера и двигаются на Белозерское.

«Есть ли определенные осложнения в связи с этим? Да, есть. Не стоит делать вид, что вообще ничего не происходит», – сказал Ильенко.

Он считает, что куда более важно, сумеют ли ВС РФ закрепиться на этих позициях, и надеется, что переброшенные резервы смогут стабилизировать ситуацию.

«Но в то же время я не хочу сейчас, чтобы кто-то надевал розовые очки. Ситуация крайне сложная. И все эти проблемы, прежде всего, от того, что, к большому сожалению, не хватает очень часто просто людей. И когда нет достаточного количества личного состава для того, чтобы перекрыть все возможности, где противник может пройти, возникают подобные ситуации и просачивания», – говорит неонацист.

Он добавил, что такая ситуация должна стимулировать мужчин призывного возраста идти в армию.

