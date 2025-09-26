Независимо от того, с какой ноги встал президент США Дональд Трамп и какой из сторон украинского конфликта он симпатизирует, Штаты продолжали и не останавливали поддержку Киева. Ему предоставляют американские разведданные, оружие и финансовую помощь.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рейчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп уже не раз говорил, что США собираются уйти: «Я собираюсь уйти», бла-бла-бла. Да, если бы только это было правдой. Но знаете, этого не произойдет. У вас нет возможности сделать это, даже если бы вы хотели. Я не верю, что США пытаются дистанцироваться от этого конфликта. Прекращают ли США поставки разведанных спутниковых для киевского режима? Нет. Убирают ли они генералов, которые руководят этим конфликтом из Германии? Нет. Прекращают ли они поставки оружия? Нет…», – подчеркнул он.