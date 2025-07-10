Шишкин отчитал сторонников ядерного решения конфликта с Западом

В России есть множество сторонников перевода конфликта в ядерную стадию, уверенных, что серьёзных последствий не будет. Тревожно то, что с той стороны есть люди с таким же мнением.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в интервью белорусскому информагентству БелТА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть тьма-тьмущая желающих и провокаторов. Одного Караганова почитайте – «а давайте жахнем ядерной бомбой по Польше, по Британии». А в ответ что? «Зуб даю, что ничего не прилетит». И у нас многие скажут – ну и Бог с ним, с Парижем, никогда не был и не собирался. Но ведь прилетит и сюда. Одного Чернобыля мы знаем, на что хватило. Это непопулярно – сразу начинают: «А, труса празднуете, надо геройски сейчас». Некоторые договорились до того, что гарантируют прям: гарантируем, что одним ударом уничтожим все французские и британские ядерные силы, а американцы, мол, не полезут. Американцы не полезут, всё верно. Только французских и британских зарядов более чем достаточно, чтобы хотя бы десяток из них попал по Москве, по Воронежу, по Минску. И есть очень заинтересованные силы, чтобы это произошло, поэтому мы стоим на очень опасной грани. Есть надежда, что Москва и Минск найдут тот золотой ключик, который позволит остановить развитие событий именно по этому убийственному варианту. Но мы действительно на грани стоим. И простого решения, типа, жахнуть по Лондону, не существует. Это предлагают как раз враги», – утверждает Шишкин.