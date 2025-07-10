Шишкин отчитал сторонников ядерного решения конфликта с Западом
В России есть множество сторонников перевода конфликта в ядерную стадию, уверенных, что серьёзных последствий не будет. Тревожно то, что с той стороны есть люди с таким же мнением.
Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в интервью белорусскому информагентству БелТА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас есть тьма-тьмущая желающих и провокаторов. Одного Караганова почитайте – «а давайте жахнем ядерной бомбой по Польше, по Британии». А в ответ что? «Зуб даю, что ничего не прилетит». И у нас многие скажут – ну и Бог с ним, с Парижем, никогда не был и не собирался. Но ведь прилетит и сюда. Одного Чернобыля мы знаем, на что хватило. Это непопулярно – сразу начинают: «А, труса празднуете, надо геройски сейчас».
Некоторые договорились до того, что гарантируют прям: гарантируем, что одним ударом уничтожим все французские и британские ядерные силы, а американцы, мол, не полезут. Американцы не полезут, всё верно. Только французских и британских зарядов более чем достаточно, чтобы хотя бы десяток из них попал по Москве, по Воронежу, по Минску.
И есть очень заинтересованные силы, чтобы это произошло, поэтому мы стоим на очень опасной грани. Есть надежда, что Москва и Минск найдут тот золотой ключик, который позволит остановить развитие событий именно по этому убийственному варианту. Но мы действительно на грани стоим. И простого решения, типа, жахнуть по Лондону, не существует. Это предлагают как раз враги», – утверждает Шишкин.
«Я не беру диванных экспертов. Но люди, обличённые до недавнего времени большой властью… Ведь Караганов, например, был одним из тех, кто определял курс внешней политики страны, не будем это отрицать. Когда он говорит – а давайте начнём ядерную войну небольшую, он что? Тот самый вопрос – а ты-то выживешь? Его это не останавливает. А почему мы думаем, что там нет людей, которые заинтересованы так же?», – тревожился эксперт.
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