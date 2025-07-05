«С полмиллиона штыков за спиной – поэтому и неадекват» – либеральный эксперт об Алиеве

Вызывающее и даже неадекватное поведение Ильхама Алиева может объясняться тем, что азербайджанскому президенту вскружили голову возможности собственных вооружённых сил.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никогда Алиев не пошёл бы на такое обострение и никогда бы он не рискнул это сделать в отношениях с Путиным, если бы он не опирался на очень мощные, хорошо организованные, по меркам Закавказья, вооружённые силы. То есть этот конфликт всё-таки имеет прямую связь с армией, с военным делом. …Алиев давным-давно приступил к строительству новых вооружённых сил. Он учёл все уроки Первой карабахской войны.

Он всё это на ус намотал, и началось строительство новой армии. И в этом ему помогали иностранцы, и это была не Россия. В первую очередь, он обратился к лидеру народа, которого он считает близким, – это Турция. Кроме того, через Турцию они наладили хорошие отношения с ВПК и политиками Израиля. …Они, не шутя, подошли к реформам армии. У них пять армейских корпусов – где-то 126 тыс. человек, а вместе с резервистами более 400 тыс. Почти все принимали участие в последней карабахской войне. И это был триумф», – рассказал Ширяев.