Рютте обещает за «недели и месяцы» придумать менее разорительную для НАТО технологию борьбы с русскими «Геранями»
НАТО нечем ответить на дешевые российские дроны, кроме как дорогостоящими ракетами, запускаемыми с самолетов. Но Альянс уже начал учиться у Украины, как противодействовать «Гераням».
Об этом в эфире телеканала Bloomberg заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это неразумно – постоянно сбивать дроны стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят, возможно, полмиллиона или миллион долларов.
Поэтому наш верховный главнокомандующий в Европе вместе с коллегами, работающими над трансформацией, и все мы в НАТО быстро разрабатываем технологии. Учимся у украинцев, и в ближайшие недели и месяцы начнем применять эту новую технологию, чтобы наряду с традиционными способами борьбы с беспилотниками у нас была эта технология по перехвату дронов.
У нас есть совместный центр с Украиной, который находится в Польше, где мы учимся на уроках войны на Украине», – уверял Рютте.
