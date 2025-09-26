Рютте обещает за «недели и месяцы» придумать менее разорительную для НАТО технологию борьбы с русскими «Геранями»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО нечем ответить на дешевые российские дроны, кроме как дорогостоящими ракетами, запускаемыми с самолетов. Но Альянс уже начал учиться у Украины, как противодействовать «Гераням».

Об этом в эфире телеканала Bloomberg заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.