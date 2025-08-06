Русские снимут последние портянки, но воевать не перестанут – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
06.08.2025 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия несерьезно относится к угрозам со стороны США, потому что ее граждане готовы к противостоянию.

Об этом на канале киевского телеведущий и антироссийский пропагандист Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия несерьезно относится к угрозам со стороны США, потому что ее граждане готовы к...

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«Пока что русские не очень серьезно воспринимают эти предупреждения. Хотя реально ситуация в Российской Федерации, что касается экономики, достаточно сложная. Но они будут блефовать до последнего, они снимут последнюю рубаху и портянки – все ради фантомной победы, которую они нарисовали в своих головах.

То, что у них экономика разрушается, им до лампочки – они будут голодать, но все-таки будут пытаться и дальше воевать», – заявил Кривонос.

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