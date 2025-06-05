Россия разделена. Нас ткнули носом в провалы обороны – полковник Баранец

Из ударов по самолетам стратегической авиации следует несколько неприятных для России выводов.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня, по меньшей мере, четыре России. Одна воюющая, борющаяся с диверсантами худо-бедно, делающая оружие для армий. Другая Россия, она отдыхающая, наблюдающая, что где-то там далеко идет война, хотя бы она быстрее закончилась. Еще одна Россия — это Россия, которая работает на врага. Не надо сейчас стесняться, что я не хочу сказать, что десятки тысяч людей, но сотни людей, как мы видим. Это тоже наша Россия.

Почему? Потому что из 100 арестованных диверсантов 90 — это граждане России. Есть у нас откровенно работающие на врага, это понятно, – это тоже тоже Россия, и правильно здесь говорили про пятую предательскую колонну, которая настроена против специальной военной операции – его величество бабло пропадает, хотя бы быстрее Путин закончил это…

Этими терактами враг показал, чего мы стоим. Я не знаю, надо ли его благодарить за это? Нет, не надо. Просто он нас ткнул носом в те слабины, которые мы сегодня имеем», – заявил Баранец.