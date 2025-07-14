Россия отправит на фронт сотни тысяч вооруженных мотоциклистов – офицер ВСУ

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В России открывается большое количество учебных центров, где пехотинцев будут обучать езде на мотоциклах, делая из них мобильные группы. Речь идет о сотнях тысяч таких солдат.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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