Россия отправит на фронт сотни тысяч вооруженных мотоциклистов – офицер ВСУ
В России открывается большое количество учебных центров, где пехотинцев будут обучать езде на мотоциклах, делая из них мобильные группы. Речь идет о сотнях тысяч таких солдат.
Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Из характерного, что происходит в последнее время. Увеличилось количество штурмовой пехоты на мотоциклах. Новый главком Сухопутных войск России этими самыми мотоциклетными войсками озаботился, открыл учебные центры и собирается всю штурмовую пехоту сделать мотоциклетной.
Ну, практика показывает, что иногда такие действия дают результат. Если мы имели дело в основном с неподготовленными мотоциклистами, то в России сейчас учебные центры открываются, и они собираются обучить сотни тысяч пехотинцев относительно сносно ездить на мотоциклах», – заявил Бекренев.
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