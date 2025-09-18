Пока Запад сбивает дешевые беспилотники дорогими ракетами, Россия и ее партнеры налаживают производство эффективного оружия и никак не страдают от санкций.

Об этом заявила признанная в России иноагентом беглая либеральная журналистка Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

