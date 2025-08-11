Российские подразделения рвутся к Доброполью

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С украинской стороны подтверждается продвижение ВС к северу от Красноармейска.

Вражеский ресурс DeepState обновил свою карту, согласно которой, в сравнении с последними данными, продвижение по мерках нынешней войны достаточно существенное – до 10 километров.

В украинских пабликах пишут, что российские передовые группы фиксируются уже даже в районе Доброполья – последнего крупного города (до 30 тысяч довоенного населения) на северо-западе ДНР.

Встревожен и обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник ВСУ Константин Машовец.

«Тут главные события разворачиваются северо-восточнее Покровско-Мирноградской агломерации, в полосе наступления 51-й ОА противника. Передовые части и подразделения этой армии упорно пробиваются к Родинскому и Красному Лиману, и одновременно, активно применяя тактику «проникновения» малыми штурмовыми группами (в чём имеют весьма значительный опыт), продвигаются по направлению Новоторецкое – Кучеров Яр (т.е. на Добропольском направлении)», – пишет Машовец.

По его словам, российское командование ГВ «Центр» действует здесь своими главными силами.

«Пока противник не взял ни Родинское, ни Красный Лиман, хотя активно там атакует (9-я омсбр и часть сил 1-й омсбр), однако имеет очевидный успех восточнее Доброполья (передовые штурмовые подразделения и группы «инфильтрации» противника уже фиксируются в районе Кучеров Яр, Новое Шаховое, Билецкое). То есть, очевидно, ввод на этом направлении 51-й ОА имел целью не только охват Покровско-Мирноградской агломерации с севера и северо-востока, но и максимально глубокое продвижение к Доброполью», – предупреждает полковник.

Он отмечает, что происходящее в направлении Доброполья «вызывает отчётливое опасение».

«Так как дальнейшее продвижение противника (51-й ОА) на север, по сути, способно резко ухудшить перспективы обороны не только собственно Доброполья и Покровска, но и Дружковки и Константиновки (противник, в таком случае, глубоко охватывает эти районы обороны с юга)», – резюмирует Машовец.

Продолжается просачивание российских передовых групп и в южную часть Красноармейска с одновременной зачисткой прилегающих с этой стороны к Красноармейску сел.