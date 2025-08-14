Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Первая танковая армия совершила прорыв и зашла в населенный пункт Петропавловка к востоку от Купянска (площадь – 10 кв км), который считается «восточными воротами» города.

Об этом сообщает находящийся на связи с российскими бойцами OSINT-аналитик Анатолий Радов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бои у Петропавловки уже шли в мае, но тогда ВСУ удалось остановить наступление, и российским войскам пришлось отступить. Новый прорыв, очевидно, связан с нехваткой личного состава у противника, на что в последнее время массово жаловались украинские военные.

Таким образом, положение гарнизона ВСУ в Купянске значительно ухудшается, учитывая, что российские войска также смогли закрепиться на северных окраинах города.

Напомним, что 15 августа на Аляске должны состояться переговоры, где, как анонсировал Дональд Трамп, будет предложено России вернуть Украине часть занятых российской армией земель.