Российская армия совершила прорыв на восточные подступы к Купянску

Михаил Рябов.  
14.08.2025 17:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 879
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Первая танковая армия совершила прорыв и зашла в населенный пункт Петропавловка к востоку от Купянска (площадь – 10 кв км), который считается «восточными воротами» города.

Об этом сообщает находящийся на связи с российскими бойцами OSINT-аналитик Анатолий Радов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первая танковая армия совершила прорыв и зашла в населенный пункт Петропавловка к востоку от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Бои у Петропавловки уже шли в мае, но тогда ВСУ удалось остановить наступление, и российским войскам пришлось отступить. Новый прорыв, очевидно, связан с нехваткой личного состава у противника, на что в последнее время массово жаловались украинские военные.

Таким образом, положение гарнизона ВСУ в Купянске значительно ухудшается, учитывая, что российские войска также смогли закрепиться на северных окраинах города.

Напомним, что 15 августа на Аляске должны состояться переговоры, где, как анонсировал Дональд Трамп, будет предложено России вернуть Украине часть занятых российской армией земель.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить