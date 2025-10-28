«Российская армия не остановится»: украинская пропаганда анонсирует огромные территориальные потери

Игорь Шкапа.  
28.10.2025 08:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 196
 
Днепропетровск, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские военные уже смирились с неизбежность падения Покровска (Красноармейска). Об этом пишет антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», пообщавшееся с украинскими военными с этого направления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что падение Покровска будет означать автоматическую потерю и приказ на отход из его города-спутника Мирнограда (Димитрова).

«Привязанность Мирнограда к Покровску объясняется очень просто – логистикой. Все возможные маршруты передвижения к Мирнограду проходят через Покровск или вблизи него. Плечо логистики составляет 20–25 километров, которые надо преодолеть пешком», – жалуется «УП».

При этом по ходу движения происходят стрелковые бои.

«Если ляжет Покровск, для гарнизона в Мирнограде выхода не будет. У нас логистика в Мирноград – более 20 километров. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно», – говорит один офицеров ВСУ с этого направления.

Он признает, что русские «поджимают» и с других направлений, в частности с севера.

«Люди работают на пределе, понимают, что окружение все ближе», – передает настроения украинского гарнизона ВСУщник.

Отмечается, что военные переживают за потерю оборудования, особенно подразделений БПЛА, а это «миллиарды гривен, собственных и собранных донатами».

«Потеря Покровска, с перспективой чего, кажется, уже смирилась часть наших собеседников, будет означать потерю огромной части Донецкой области, а также, с военной точки зрения, укрепленной местности для обороны. В двух десятках километров к северу – Доброполье, которое россияне ровняют КАБами, делая его максимально непригодным для обороны. На запад – Днепропетровщина, по которой чуть ниже уже смело движется противник. Российская армия не остановится», – пессимистически резюмирует «УП».

