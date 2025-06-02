России пора кратно увеличить штат контрразведки – Баранец

Чтобы справиться с растущим числом терактов, России нужно вдесятеро увеличить количество сотрудников контрразведки, набрав их из ветеранов разных служб.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия пропитана террористической диверсионной заразой. Может, кому-то покажется, что я говорю слишком жестко. Сегодня террористы и диверсанты не где-то там в полях Подмосковья или Сибири. Они у нас не под балконом, они у нас не за дверью – они у нас уже под кроватью. Образно говоря. И эту жестокую правду нельзя не признавать», – сказал Баранец.

«Воздадим должное нашей великой Федеральной службе безопасности. Ведь не бывает дня, когда бы мы не вылавливали диверсантов или преступников. Воздадим должное этим труженикам.

А что же здесь возникает? Если все-таки теракты происходят, значит, канализация где-то течет. Значит, сети, в которые должны быть пойманы эти террористы и диверсанты, рваны.

Нам недостает в структурах контрразведки. Поэтому первый вывод, который я хочу вам предложить – нам нужно если не в три, то в десять раз увеличить количество сотрудников контрразведки, которые должны работать по всей территории России.

А где вы возьмёте таких профессиональных сотрудников? Докладывает полковник Баранец: у нас огромное количество еще молодых, работоспособных, в высшей степени профессиональных сотрудников, ушедших недавно на пенсию и ФСБ, и ГРУ. Эти люди пойдут работать во имя России. Кадры у нас есть. Ну а теперь переходим к следующему. Что ж такое? Почему такое получается?», – подытожил он.