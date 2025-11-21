Развязка близка. Новый ультиматум Трампа по Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К вечеру четверга западные СМИ опубликовали рожденный в США новый план «мирного урегулирования» по Украине из 28 пунктов. Если ранее вбрасывались лишь отдельные положения, то теперь уже все расписано более детально.

Слив полной версии документа произошел после визита в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. По информации западных СМИ, на встрече речь шла фактически шла об ультиматуме Киеву.

Например, в интервью газете Washington Post знакомый с ходом переговоров американский чиновник заявил об «агрессивных сроках» движения к договоренностям.

Похожую информацию публикует и Financial Times, но уже со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, администрация Трампа установила «агрессивный график» и давит на Украину, требуя скорейшего согласования плана. Срок дедлайна для Украины – американский праздник День Благодарения, который отмечается в США 27 ноября.

Впрочем, CNN, ссылаясь на анонимные американские источники, пишет, что в США надеются, что некоторые пункты, «включая те, что, как представляется, склоняются в пользу Москвы, не являются окончательными».

Сам документ выглядит как фактическое признание поражения Украины, но достижение лишь части заявленных Москвой целей СВО – например, фиксация нейтрального статуса Украины и отказ от вступления НАТО, которое в свою очередь обязуется не размещать свои войска на подконтрольной киевскому режиму территории.

Предусматривается, что Россия передаст 100 миллиардов замороженных в ЕС активов ЦБ на восстановление Украины, столько же вносит и Европа. При этом оставшиеся замороженные активы будут инвестированы в российско-американские экономические проекты.

России обещают поэтапное снятие санкций, возвращение в «Большую семерку» и долгосрочное сотрудничество с США.

Если ранее в ответ на предложение вывода войск из Донбасса Зеленский отвечал категорическим отказом, теперь его риторика куда более сдержанная. Он выпустил заявление, смысл которого – документ принят в работу, никаких резких заявлений с нашей стороны не ждите.

Это может быть очередная попытка заболтать Трампа и попытаться убедить его, что мира не хочет Россия. Но Зе-диктатор не в той ситуации, чтобы переть против воли США, учитывая его пошатнувшиеся позиции после коррупционного скандала, который, по одной из версий, используется Трампом для давления на Киев.

В России пока ничего официально не комментировали, но, как уже сообщал «ПолитНавигатор», президент Путин накануне посетил командный пункт, где заявил о нелегитимности украинской власти (назвал её «ОПГ»), а также настаивал, что цели СВО должны быть достигнуты.

«России предлагается вернуться в глобалистскую банду, которая называется G8. Как ответит Кремль? Да по сути он уже ответил… Когда президент посещает один из командных пунктов воюющей группировки и выслушивает оптимистичный доклад начальника генштаба, это как понимать? Только как чёткое: «Мы на такое не согласны»… Однако, даже не позиция Москвы станет причиной, что план Трампа провалится. Его провалят сами украинцы и сделают это самыми разнообразными способами, начиная от прямого саботажа и заканчивая новым витком гражданской войны», – считает аналитик Андрей Коряковцев.

А депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в работе на Москву, прогнозирует: Зеленский, старясь не раздражать Трампа, попытается за кулисами собрать «коалицию желающих воевать», для чего потянет время до саммита ЕС 18 декабря, где планируется рассмотреть вопрос финансирования Киева.