Путин обвинил Лукашенко в конкуренции с «Газпромом» – Батька быстро оправдался

Президент РФ Владимир Путин считает, что БелАЭС создает конкуренцию «Газпрому», поскольку после ее открытия Белоруссия стала покупать меньше газа.

Об этом он заявил сегодня в Москве на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы создали конкурента для «Газпрома», который поставлял первичный энергоноситель. Беларусь покупала. Теперь, конечно тоже покупает, но потребности сократились», – посетовал Путин.

Лукашенко в ответ заверил, что Белоруссия не сократила объемы потребления российского газа, поскольку активно использует газовые электростанции для майнинга криптовалюты.

«У нас станции, которые были на газе в холодном режиме, мы там как раз разместили эти майнинги. Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают. Поэтому мы у «Газпрома» будем закупать те же объемы. Я думаю, что «Газпром» в накладе не останется. Везде сегодня нужен природный газ», – сказал Лукашенко.

Путин посоветовал ему использовать избыточную электроэнергию для развития искусственного интеллекта.