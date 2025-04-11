Путин испытает на прочность 5 статью НАТО до 2030 года! – еврокомиссар Кубилюс догадывается, что ждёт Литву
Через пять лет или ранее Россия обязательно осуществит вторжение в одну или несколько стран ЕС, вне зависимости от того, как закончится конфликт на Украине.
Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чтобы предотвратить войну, мы должны быть готовы к ней. Как мы все знаем, Россия производит оружие в огромных количествах. Как отмечает генсек НАТО Рютте, за три месяца Россия производит больше боеприпасов, чем все страны-члены НАТО, включая США, Великобританию и всех нас за один год. Россия уже использует эту военную мощь против Украины, и мы видим результаты. Вскоре у Путина может возникнуть соблазн использовать эту военную мощь для проверки НАТО, и опасность реальна!
Разведслужбы сообщают, что к 2030 году Россия готовится нарушить статью 5 Устава НАТО. Через 5 лет или раньше Россия может захотеть и будет способна напасть на одну или несколько стран ЕС. И даже если на Украине установится мир, Россия продолжит массовое производство оружия.
Поэтому мы должны быть уверены, что у Путина не возникнет соблазна, и мы можем этого добиться, развивая нашу оборонную промышленность и показывая, что у нас есть политическая воля, экономическая мощь и оборонные возможности, чтобы противостоять ему», – паниковал русофоб Кубилюс.
«Мы знаем, что сейчас русские производят в четыре раза больше оружия, чем все мы вместе взятые, так что это для нас очень серьёзный вызов! И нам нужно понять, как мы можем начать производить гораздо больше того, что нам нужно», – уговаривал европейцев литовский нищеброд.
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