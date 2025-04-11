Путин испытает на прочность 5 статью НАТО до 2030 года! – еврокомиссар Кубилюс догадывается, что ждёт Литву

Константин Серпилин.  
11.04.2025 19:58
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 403
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Литва, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Через пять лет или ранее Россия обязательно осуществит вторжение в одну или несколько стран ЕС, вне зависимости от того, как закончится конфликт на Украине.

Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Через пять лет или ранее Россия обязательно осуществит вторжение в одну или несколько стран...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чтобы предотвратить войну, мы должны быть готовы к ней. Как мы все знаем, Россия производит оружие в огромных количествах. Как отмечает генсек НАТО Рютте, за три месяца Россия производит больше боеприпасов, чем все страны-члены НАТО, включая США, Великобританию и всех нас за один год. Россия уже использует эту военную мощь против Украины, и мы видим результаты. Вскоре у Путина может возникнуть соблазн использовать эту военную мощь для проверки НАТО, и опасность реальна!

Разведслужбы сообщают, что к 2030 году Россия готовится нарушить статью 5 Устава НАТО. Через 5 лет или раньше Россия может захотеть и будет способна напасть на одну или несколько стран ЕС. И даже если на Украине установится мир, Россия продолжит массовое производство оружия.

Поэтому мы должны быть уверены, что у Путина не возникнет соблазна, и мы можем этого добиться, развивая нашу оборонную промышленность и показывая, что у нас есть политическая воля, экономическая мощь и оборонные возможности, чтобы противостоять ему», – паниковал русофоб Кубилюс.

«Мы знаем, что сейчас русские производят в четыре раза больше оружия, чем все мы вместе взятые, так что это для нас очень серьёзный вызов! И нам нужно понять, как мы можем начать производить гораздо больше того, что нам нужно», – уговаривал европейцев литовский нищеброд.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить