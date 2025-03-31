Пустят ли Арестовича и Залужного на выборы президента?

Игорь Шкапа.  
31.03.2025 15:56
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, Украина


Выехавшие за границу во время войны украинцы не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссискому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.

Выехавшие за границу во время войны украинцы не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах....

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«По состоянию на данный момент, уехавшие не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах. Потому что согласно Конституции и Избирательному кодексу требуется факт постоянного проживания на территории Украины в течение последних 5 или 10 лет, в зависимости от вида выборов. И такое основание как выезд за границу на время военного положения не предусмотрено», – сказал Диденко.

По его словам, ЦИК в 2022 году предлагала решить эту проблему путем внесения военного положения как основания, не исчисляемого в сроке непрерывного проживания, но такое решение так и не было принято.

Он добавил, что выезд на лечение, командировки, учеба не считаются прерыванием проживания на Украине.

«То есть, условно говоря, Арестович не может баллотироваться, а Залужный – может?», – поинтересовалась «УП».

Глава ЦИК уклонился от ответа, призвав отойти от фамилий. У него уточнили, мол, командировочный имеет право баллотироваться, а то, кто просто выехал – нет.

«Ну, посольство – это вообще территория Украины. Но не будем вдаваться в тонкости. Раньше те же нормы также применялись», – снова избежал прямого ответа Диденко.

Напомним, что конфликтовавший с украинским диктатором Владимиром Зеленским главком ВСУ Валерий Залужный был отправлен в отставку и назначен послом в Лондоне. При этом президентский рейтинг Залужного намного выше, чем Зеленского.

И если в случае с Арестовичем на президентских ему ничего не светит, то вопрос о возможности генерала баллотироваться, учитывая его высокие шансы на победу, далеко не праздный. Судя по расплывчатому ответу главы ЦИК, норму о непроживании на Украине теоретически могут применить и к Залужному, чтобы отсечь его от выборов.

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