Пустят ли Арестовича и Залужного на выборы президента?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выехавшие за границу во время войны украинцы не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссискому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«По состоянию на данный момент, уехавшие не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах. Потому что согласно Конституции и Избирательному кодексу требуется факт постоянного проживания на территории Украины в течение последних 5 или 10 лет, в зависимости от вида выборов. И такое основание как выезд за границу на время военного положения не предусмотрено», – сказал Диденко. По его словам, ЦИК в 2022 году предлагала решить эту проблему путем внесения военного положения как основания, не исчисляемого в сроке непрерывного проживания, но такое решение так и не было принято.

Он добавил, что выезд на лечение, командировки, учеба не считаются прерыванием проживания на Украине.

«То есть, условно говоря, Арестович не может баллотироваться, а Залужный – может?», – поинтересовалась «УП».

Глава ЦИК уклонился от ответа, призвав отойти от фамилий. У него уточнили, мол, командировочный имеет право баллотироваться, а то, кто просто выехал – нет.

«Ну, посольство – это вообще территория Украины. Но не будем вдаваться в тонкости. Раньше те же нормы также применялись», – снова избежал прямого ответа Диденко.

Напомним, что конфликтовавший с украинским диктатором Владимиром Зеленским главком ВСУ Валерий Залужный был отправлен в отставку и назначен послом в Лондоне. При этом президентский рейтинг Залужного намного выше, чем Зеленского.

И если в случае с Арестовичем на президентских ему ничего не светит, то вопрос о возможности генерала баллотироваться, учитывая его высокие шансы на победу, далеко не праздный. Судя по расплывчатому ответу главы ЦИК, норму о непроживании на Украине теоретически могут применить и к Залужному, чтобы отсечь его от выборов.