Противостояние США и Китая резко снижает шансы на украинское перемирие – Бортник

Конфронтация между США и Китаем усиливается, поэтому Трамп оставит Украину один-на-один с Россией.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ожидалось, что Трамп может приехать в Китай на парад Победы. Наверное, в Белом доме посчитали, что он там будет выглядеть плохо, на фоне китайской мощи и пышности.

И на фоне того, что торговый и политический спор между Китаем и США тоже не урегулирован, мы находимся в период тарифной паузы. Трамп принял решение не ехать, и это означает, что конфронтация между Россией и США будет усиливаться», – рассуждал Бортник.

«А эта конфронтация является фоновой для российско-украинской войны. Это тесно связанные аспекты. И пока конфронтация между США и Китаем будет продолжаться, шансы на урегулирование нашей войны будут ниже.

Потому что каждый раз, ведя переговоры с Москвой, Трамп каждый раз будет ставить вопрос, а какие отношения будут с Китаем. Поэтому Трамп даёт всем возможность повоевать, а сам будет комментировать негативно сразу обе стороны.

Думаю, что трёхсторонняя встреча будет, причём уже в сентябре-октябре. Это будет последняя попытка Трампа урегулировать. Попытается усадить путина и Зеленского, взять всех за горло. Если ему не удастся, тогда он отойдёт в сторону», – подытожил укро-политолог.

