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Киев не в состоянии отвоевать у России территории, а потому нужно срочно избавляться от Зеленского и подписывать мир.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил не вернувшийся в 2022 году в Россию писатель Михаил Веллер, признанный иноагнетом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина понесла огромные потери. Сегодня Украина потеряла 20% своих территорий. Сегодня в украинских городах огромные разрушения. Работа украинской экономики в значительной мере нарушена. Сегодня огромный процент украинцев, никто не знает точной цифры, называется до 10 миллионов, находятся в бегстве, в изгнании, в эмиграции, называете как угодно. То есть ситуация резко изменилась не в пользу Украины. Четыре года назад, три года назад, Украина могла закончить войну победой, исключительно мирный выход на свои законные и признанные всем миром границы», – утверждает иноагент.

Он с сожалением заметил, чтобы не представляет ситуацию, при которой Киев вернет под свой контроль потерянные территории.