Предатель Веллер ошарашил украинцев призывом убить своего фюрера для подписания мира

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 08:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Киев не в состоянии отвоевать у России территории, а потому нужно срочно избавляться от Зеленского и подписывать мир.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил не вернувшийся в 2022 году в Россию писатель Михаил Веллер, признанный иноагнетом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев не в состоянии отвоевать у России территории, а потому нужно срочно избавляться от...

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«Украина понесла огромные потери. Сегодня Украина потеряла 20% своих территорий. Сегодня в украинских городах огромные разрушения. Работа украинской экономики в значительной мере нарушена. Сегодня огромный процент украинцев, никто не знает точной цифры, называется до 10 миллионов, находятся в бегстве, в изгнании, в эмиграции, называете как угодно.

То есть ситуация резко изменилась не в пользу Украины. Четыре года назад, три года назад, Украина могла закончить войну победой, исключительно мирный выход на свои законные и признанные всем миром границы», – утверждает иноагент.

Он с сожалением заметил, чтобы не представляет ситуацию, при которой Киев вернет под свой контроль потерянные территории.

«Вы знаете, когда в 41-42 годах третий рейх наступал на Советский Союз, положение было отличное для рейха, и генералы были Гитлеру абсолютно верны. А когда в 44 году был мятеж генералов с целью убить Гитлера и совершить государственный переворот, они не переобувались, потому что ситуация для Германии резко сменилась, и они понимали, что война проиграна. И что пока еще Германия удерживает большие территории, нужно заключать мир на максимально выгодных условиях.

Так вот, сейчас, по сравнению с летом 22 года, ситуация такая – нужно спасать то, что можно спасти», – добавил писатель.

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