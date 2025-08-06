После победы России люди со всего мира потянутся в Крым, – иностранцы о полуострове
Крым не в упадке и не в изоляции. Украинская пропаганда лжёт. После победы России в СВО на полуостров потянутся люди со всего мира.
Такими впечатлениями поделились иностранцы, приехавшие на полуостров на фестиваль «Таврида.Арт», собравший в этом году рекордную посещаемость.
«Крым преображается и расцветает. Такие места, как Новый Херсонес и арт-кластер Таврида – это неподдельный восторг. После победы России, Крым станет излюбленным местом для людей со всего мира.
В Европе очень много здравых людей, которые находятся в капкане. От них скрывают правду, чтобы люди не тянулись к России. Но правда сильнее
Вы просто сравните – фестиваль «Таврида.Арт» и любой «прайд» в Европе, где переодетые мужчины демонстрируют свою душевную болезнь», – сказала «ПолитНавигатору» журналистка из Болгарии Ася Зуан.
С ней согласна эксперт-международник из Бельгии Анна Андерсен (к слову, недавно получившая и российский паспорт).
«Здесь очень много представителей африканских республик, я видела людей из Латинской Америки, здесь Казахстан, Киргизия, Белоруссия и такие, как я, – люди, которые застряли между мирами.
Россия позиционирует себя как сила, которая останется здесь навсегда. На Западе очень мало слышно о таких мероприятиях, люди не знают, что это такое. Я объясняю своим коллегам, рассказываю, куда я поехала, чем занимаюсь.
Мы должны работать с аудиторией на Западе, которая нам лояльна. Их очень много», – сказала Андерсен.
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