После первого удара «Томагавком» России нужно ответить по базе Анкоридж на Аляске, – Сивков
Удар американской ракетой «Томагавк» по территории России – это прямое участие в войне США, поскольку только американские специалисты могут закладывать полетные задания и задавать цели для «Томагавков». В ответ Россия должна нанести удар по территории США, выбрав, например, базу Анкоридж на Аляске, где недавно встречались президенты России и США.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Пуск этих ракет предполагает необходимость ими управления, подготовку ракеты к старту и, самое главное, подготовки полетного задания. Полетные задания украинцы готовить не смогут, это придется делать американцам. Выдавать целеуказание, обеспечивать выбор траектории полета в обход зон ПВО – эти все данные есть только у американцев.
Поэтому это будет в чистом виде атака руками американцев – хоть это будет краситься под видом Украины, на самом деле это будет с территории Украины атака США.
Тут вопрос, на что мы можем пойти? Слышал выступление ряда экспертов, которые говорили, что по объектам США ни в коем случае бить нельзя, иначе Третья мировая. Интересный вопрос – а Иран, когда бил неоднократно по американским базам?.. И как, не постеснялся Иран?
А что мешает нам, имея ракеты X-101 с дальностью стрельбы 5,5 тысяч километров с самолета Ту-95 МСМ спокойненько, из воздушного пространства далеко за пределами США, запустить эти ракеты даже в обход Канады и ударить по каким-то объектам на территории США? Мы можем даже не пускать ракеты Х-101, у нас под боком Аляска, а там – база Анкоридж, где был наш президент Мы можем по этой базе ударить, если они ударят по нам», – заявил Сивков.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: