После первого удара «Томагавком» России нужно ответить по базе Анкоридж на Аляске, – Сивков

Удар американской ракетой «Томагавк» по территории России – это прямое участие в войне США, поскольку только американские специалисты могут закладывать полетные задания и задавать цели для «Томагавков». В ответ Россия должна нанести удар по территории США, выбрав, например, базу Анкоридж на Аляске, где недавно встречались президенты России и США.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

