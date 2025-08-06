«Подумать страшно» – офицер ВСУ оценил шансы на успех в новой курской авантюре

Нынешнее командование украинской армии неспособно провести никакое наступление, об этом даже и думать не стоит.

Такое мнение в эфире видеоблога бежавшего на Украину телеведущего-иноагента Евгения Киселева высказал украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Бекренев раскритиковал Курскую авантюру ВСУ, намекнув на ее самоубийственность.

«Я даже не хочу думать с таким качеством командования, как сейчас, о каких-то наступательных операциях. Потому что эти люди ничего хорошего спланировать не смогут. А идти на размен, откровенный – это неправильно. Ну, такой рейд, как на Курск, он был бы хорош, если бы имел начало и конец.

Но, к сожалению, так у нас не получается – я не хочу сейчас врать и правду говорить тоже не могу по многим позициям», – рассуждал он.