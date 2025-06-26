Под прикрытием десанта на Крым ВСУ готовят вторжение в Брянскую область
В приграничных с Россией регионах ВСУ сосредоточили достаточно крупную группировку, опасность которой не стоит недооценивать.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.
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По его словам, у ВСУ есть возможности высадить десант в Крыму, но закрепиться не получится, поскольку эта операция будет носить отвлекающий от другого направления характер.
«Определенная напряженность ощущается на Сумском и Черниговском направлениях, где враг сосредоточил группировку в 50 тысяч человек. Сейчас идут встречные бои у Юнаковки, это населенный пункт на территории Сумской области. Там ВСУ реально что-то попробуют сотворить. Скорее всего, повторить эконом-вариант того, что случилось в августе прошлого года на Курской земле», – сказал Дандыкин «Московскому комсомольцу».
Он считает, что ВС РФ «придется заниматься Черниговской областью и создавать там буферную зону, чтоб обезопасить Брянщину, которую противник обстреливает артиллерией».
«Да и беспилотников враг больше всего запускает именно по этим районам. Поэтому группировку в 50 тысяч человек недооценивать не стоит. Это достаточно приличное количество войск. Они могут где-то прорваться, захватить клочок земли 100 на 100 метров, и для них этого будет достаточно, чтобы организовать грандиозную пиар-акцию. Конечно, удара, как в августе 2024 года, не будет, но они попытаются что-то сделать – это факт», – резюмировал эксперт.
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