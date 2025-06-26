Под прикрытием десанта на Крым ВСУ готовят вторжение в Брянскую область

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В приграничных с Россией регионах ВСУ сосредоточили достаточно крупную группировку, опасность которой не стоит недооценивать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

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По его словам, у ВСУ есть возможности высадить десант в Крыму, но закрепиться не получится, поскольку эта операция будет носить отвлекающий от другого направления характер.

«Определенная напряженность ощущается на Сумском и Черниговском направлениях, где враг сосредоточил группировку в 50 тысяч человек. Сейчас идут встречные бои у Юнаковки, это населенный пункт на территории Сумской области. Там ВСУ реально что-то попробуют сотворить. Скорее всего, повторить эконом-вариант того, что случилось в августе прошлого года на Курской земле», – сказал Дандыкин «Московскому комсомольцу».

Он считает, что ВС РФ «придется заниматься Черниговской областью и создавать там буферную зону, чтоб обезопасить Брянщину, которую противник обстреливает артиллерией».