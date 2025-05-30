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Президент США Дональд Трамп сейчас должен будет сделать выбор между той частью американской элиты, которой выгодно продолжение украинского конфликта – и IT-компаниями, которые хотят заключения мира.

Об этом военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в интервью ютуб-каналу «Политека», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бронепоезд, машинистом которого является президент Трамп, подошел к развилке. Решится за неделю-две. Если он поедет налево, он приедет туда, где его будут ждать владельцы «Вашингтон Пост» и «Нью-Йорк Таймс». И к осени президента Трампа уже не будет как президента. А если он пойдет направо, не к либералам, а к консерваторам, есть шансы перехода к новому технологическому циклу», – сказал Стариков.

Потом он поправился и сказал, что «война выгодна всем, кроме тех, кто погибает».