Петля затягивается. Сараево пытается арестовать лидера боснийских сербов через Интерпол

Алексей Топоров.  
27.03.2025 15:34
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Дзен, Политика, Политические репрессии, Республика Сербская


Отделение Интерпола в боснийском Сараево инициировало выдачу международного ордера на арест президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича.

Вышеуказанные международные ордера на арест поступили в международную систему этой организации и стали действительны для всех её государств-членов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отделение Интерпола в боснийском Сараево инициировало выдачу международного ордера на арест президента Республики Сербской...

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В международных ордерах на арест указано, что указаны лица являются гражданами Боснии и Герцеговины и Республики Сербия и разыскиваются по уголовному делу за совершение уголовного преступления «Посягательство на конституционный строй», предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины.

В то же время оговаривается, что сами ордера еще не были рассмотрены Генеральным секретариатом Интерпола на предмет соблюдения условий их публикации, и поэтому на данный момент не являются основанием для принятия мер. Поэтому всем членам системы Интерпола было отправлено сообщение или напоминание о том, что эти международные ордера на арест в настоящее время находятся на юридической проверке и не были рассмотрены и одобрены Генеральным секретариатом организации.

Таким образом Сараево пытается запереть лидера боснийских сербов на территории РС, ограничив его международные контакты. И это актуально, поскольку в эти минуты Милорад Додик находится с рабочим визитам в Израиле в пику бошнякской элите БиГ, которая традиционно поддерживает единоверцев – мусульман Палестины.

В Иерусалиме он провёл встречу с министром финансов Израиля Зеевом Элкиным, в ходе которой шла речь о предстоящем участии политика в международной конференции, посвященной борьбе с антисемитизмом. В ходе этой встречи президент Додик рассказал своему собеседнику о росте антисемитизма в бошнякско-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины. Кроме того, он посетил кибуц Бери, который одним из первых подвергся нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.

«Израиль переживает серьезные испытания, но он демонстрирует решимость, которая меня вдохновляет. Я приехал, чтобы выразить поддержку народу, который знает, что значит бороться за свою свободу, и подтвердить, что Республика Сербская понимает и уважает эту борьбу, поскольку сама ведет ее уже три десятилетия», – рассказал президент РС в интервью Jerusalem Post.

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