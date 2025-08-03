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Вопреки украинской пропаганде, население России не воспринимает украинцев как врагов. Более того, русская культура предполагает, что бывшие враги в кровопролитной войне уже вскоре могут примириться и стать союзниками.

Об этом заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (в списке экстремистов в РФ) в интервью иноагенту Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне не воспринимают украинцев как врагов. Есть группа сумасшедших фанатиков, но они везде есть… Сам Путин неоднократно заявлял, что украинцы – братский народ, и мы воюем не с ними, а с хунтой. Русская цивилизация вообще не предполагает наличие врагов. Вот Петр Первый посадил шведов за стол после кровавейшей войны в Полтаве. Как только враг проявляет признаки – от раскаяния до перехода в ситуативные союзники, все немедленно прощается, готовы обняться, разрыдаться вместе. Достоевский это называл «вселенскость» – вбирать в себя всех. И тут очень трудно быть кровавым негодяем, который всех уничтожает», – сказал Арестович.

Он обратил внимание, что Россия сначала все пытается решить мирным путем, но когда подключается армия – противнику несдобровать.